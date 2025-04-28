Çeşme ile Sakız Adası arasında sporla güçlenen dostluk

Çeşme ve Sakız Adası U16 futbol takımları, dostluk maçı için Sakız’da buluştu. Genç sporcuların sergilediği mücadele, Türk-Yunan dostluğuna yeni bir köprü kurdu.

Çeşme ile Sakız Adası arasında dostluk ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla, U16 futbolcuları arasında Sakız Belediye Stadyumu’nda özel bir dostluk maçı düzenlendi. İlk karşılaşması 16 Mart’ta Çeşme’de oynanan serinin rövanşı, 27 Nisan Pazar günü saat 12.00’de Yunanistan’ın Sakız Adası’nda gerçekleşti.

Karşılaşmayı Sakız Belediye Başkanı Yiannis Malafis ile Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli birlikte izledi. Sakız Adası Karması (Mikti Hiu EPS), Çeşme Karması’nı 4-2 mağlup ederken, müsabaka her iki taraf da dostluk ve centilmenliği sahaya yansıttı.