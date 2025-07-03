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Çeşme'nin ardından Ödemiş’te de yangın çıktı: 3 mahalle tahliye edildi

İzmir’in Çeşme ilçesinde devam eden yangının ardından bir yangın da Ödemiş ilçesinde çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı öğrenilirken 3 kırsal mahalle tahliye edildi.

Yurt
  • 03.07.2025 00:30
  • Giriş: 03.07.2025 00:30
  • Güncelleme: 03.07.2025 00:32
Kaynak: iHA
Çeşme'nin ardından Ödemiş’te de yangın çıktı: 3 mahalle tahliye edildi
FOTOĞRAF: İHA

İzmir’in Çeşme ilçesinde devam eden yangının ardından bir yangın da Ödemiş ilçesinde çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı öğrenilirken 3 kırsal mahalle tahliye edildi.

Yangın 22.00 sıralarında, ilçeye bağlı Tosunlar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Şiddetli rüzgârın etkisiyle yayılan alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, bölgeye ekipler sevk edildi.

3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yangının yaklaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edilirken, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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