Çeşme'nin nüfusu 1 milyona dayandı

Kurban Bayramı tatiliyle beraber yüz binlerce kişi İzmir'in Çeşme ilçesine akın ederken, ilçenin nüfusu 1 milyona dayandı.

9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle beraber yüz binlerce kişi, soluğu yine İzmir'in Çeşme ilçesinde aldı.

İlçenin nüfusu bayramın ikinci günü itibariyle 1 milyona dayanırken, otellerde doluluk oranı ise yüzde 90'ı aştı.

Türkiye'nin farklı illerinden İzmir Çeşme'ye gelen vatandaşlar, Alaçatı gişelerinde de metrelerce yoğunluk oluşturdu.

Öte yandan dünyaca ünlü Ilıca Plajı, tatilcilerin akınına uğradı. Plajda, iğne atılsa yere düşmeyecek bir kalabalık oluşurken, vatandaşlar bunaltıcı sıcakta kendini serin sulara bırakarak denizin ve tatilin keyfini çıkardı.