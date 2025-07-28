Çeşme Projesi hayali suya düştü

AKP’nin uzun yıllardır gündemde tuttuğu ve kamuoyunda “İzmir’in Kanal İstanbul’u” olarak anılan Çeşme Turizm Projesi’nde yargıdan bir iptal kararı daha çıktı.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi, sit derecelerinin düşürülmesine yönelik işlemi iptal eden İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin kararını hukuka uygun bularak onadı.

Böylece, bölgede doğa alanlarının betonlaşmaya açılmasına yönelik hamleye bir kez daha yargı engeli gelmiş oldu.

KARAR İLE EKOSİSTEM KORUNMUŞ OLDU

Çeşme Turizm Projesi’nin önünü açmak amacıyla, Alaçatı Önemli Doğa Alanı’nın bir bölümünde sit derecelerinin düşürülmesine ilişkin alınan karara karşı açılan davada İzmir 2. İdare Mahkemesi, bilirkişi raporları doğrultusunda kararın iptaline hükmetmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ise bu kararı istinafa taşıdı. Dosyayı değerlendiren İzmir Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onadı.

Dosyayı değerlendiren İzmir Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onadı. Kararda, “İzmir 2. İdare Mahkemesi kararının dayandığı gerekçe, usul ve yasaya uygun olup, istinaf başvurularının kabulünü gerektiren başka bir neden bulunmamaktadır” denildi. Mahkeme ayrıca Danıştay yolunu da kapatarak kararı kesinleştirmiş oldu.

PROJE HALKIN MÜCADELESİYLE DURDU

Çeşme Doğa Derneği, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, “Betonlaşmanın, kıyı işgalinin ve doğal dengenin bozulmasının önüne geçildi. Biyoçeşitlilik ve kıyı ekosistemi korunmuş oldu” ifadelerini kullandı. Çeşme Projesi, Zeytineli’nden Ildır’a kadar uzanan 16 bin hektarlık alanı kapsıyor, doğal SİT alanları, tarım arazileri ve zeytinlikler projeye dahil ediliyordu. 12 Şubat 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile alan sınırları belirlenmiş, TMMOB, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, EGEÇEP ve yüzlerce yurttaş tarafından dava açılmıştı. Avukatlar Senih Özay ve Murat Fatih Ülkü de projeye karşı ayrı davalarla süreci taşımıştı. Danıştay 4. Dairesi, projeyi iptal eden kararı onamış ve karar kesinleşmişti. Kararda, Cumhurbaşkanlığı’nın 2102 sayılı kararının iptaline, davanın esası hakkında karar verilmesine gerek olmadığına hükmedilmişti. Yargı kararları ve kamuoyunun yoğun tepkilerine rağmen AKP iktidarı, Çeşme Projesi’ni tekrar gündeme taşımak için adım atmayı sürdürüyor.