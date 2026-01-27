Çeşme rezidans çöplüğüne döndü: AKP satışa doymuyor

İlayda SORKU

AKP iktidarı, kamunun elindeki taşınmazları yıllardır uyguladığı piyasa merkezli politikalar doğrultusunda parsel parsel tasfiye etmeye devam ediyor. Kamu yararını ve bölgelerin ekolojik bütünlüğünü gözetmek yerine sermaye odaklı politikalarını sürdüren iktidar, bu kez Hazine mülklerini 22 ili kapsayan büyük bir paket halinde müzayedeye açtı.

Emlak Yönetim tarafından düzenlenen “440 Muhtelif Arsa Müzayedesi” kapsamında İzmir’de Çeşme’den Torbalı’ya uzanan sekiz ilçede toplam 16 arsa, 5-6 Şubat’ta fiziki salonlarda ve çevrim içi ortamda satışa sunuldu. Turizmden konuta, plansız alandan kırsal yerleşime kadar pek çok farklı imar statüsüne sahip parsellerin muhammen bedelleri milyonlarla ifade edildi. Satışlardan en az 543 milyon 400 bin TL gelir hedeflendi.

PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR

İzmir’de listede en yüksek bedelli satışlardan biri Çeşme’nin Musalla Mahallesi’nde yer aldı. Kısmen turizm, kısmen tarım alanı niteliğindeki 12 bin 351 metrekarelik arsa için 105 milyon TL muhammen bedel belirlendi. Ayrıca Çeşme Ovacık’ta da “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak tanımlanan 12 bin metrekareyi aşkın bir başka parsel ise 72,1 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı. Denize sıfır taşınmazların da müzayede listesine alınması bölgede tepkilere neden oldu. Çeşme Çevre Platformu’ndan Ahmet Güler, BirGün’e yaptığı açıklamada hukuki sürecin başlatılacağını söyledi. Güler şu ifadeleri kullandı:

“Çeşme Projesi Danıştay tarafından iptal edilmiş olsa da sosis dilimleme tekniğiyle ilçedeki kamu arazilerini rezidans ve konut inşası için peşkeş çekiyorlar. Geçtiğimiz sene Aya Yorgi gibi eşsiz bir yeri bile deprem koruma alanı olmasına rağmen Mesa Holding ile Caba İnşaat ortaklığına 10 milyara verdiler ve şimdi Aya Yorgi tamamen tahrip ediliyor. Yaptıklarıyla kalmıyorlar ve her gün yeni bir yeri satışa çıkarıyorlar. Ne yazık ki Çeşme turizm destinasyonu bir ilçe olması gerekirken turizme hiçbir faydası olmayan rezidanslar cenneti olmaya başladı. Bu arsaları da beton müteahhitlerine satıyorlar. Onlarsa otel ruhsatı adı altında rezidans yapıp satıyorlar. Merkezi hükümetin bu arsaları satmasından dolayı bölge rezidans çöplüğüyle dönüşmüş durumda. Biz bunların hepsine hukuki olarak itiraz ediyoruz. Elbette bu hukuksal mücadeleyi devam ettireceğiz.”

Öte yandan müzayedede satışa çıkarılacak taşınmazların bulunduğu diğer iller İstanbul, Ankara, Eskişehir, Antalya, Aydın, Muğla, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Bingöl, Düzce, Elazığ, Isparta, Karabük, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Muş, Sakarya ve Yalova oldu. Taşınmazlar için en düşük muhammen bedel Kars Merkez’deki tarım alanı için 25 bin TL olarak belirlenirken en yüksek bedel Düzce Merkez’deki ticaret ve konut alanı için 645 milyon 765 bin TL’ye dayandı.