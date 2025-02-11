Çeşme, Sabancı’ya bir kez daha geçit vermedi

İzmir’in Çeşme ilçesi Musalla Mahallesi’nde yapılmak istenen ‘Çeşme Rüzgar Enerji Santralı Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santralı (GES)’ projesine bölge halkı izin vermedi. Sabancı Holding’e bağlı Vega Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. tarafından planlanan projenin çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında dün halkın katılım toplantısı gerçekleştirilmek istendi. Çeşme Kapalı Spor Salonu’nda yapılması planlanan toplantıyı, bölge halkı protesto ederek iptal ettirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, olayın tutanağa geçirilmesinin ardından salondan ayrıldı. Çeşme Kent Konseyi ve Çeşme Yarımada Çevre Derneği adına açıklama yapan Dr. Ahmet Güler, yenilenebilir enerjiye karşı olmadıklarını ancak Çeşme’nin enerji üretim merkezi olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Güler, “Çeşme, doğal zenginlikleri ve tarım alanlarıyla korunmalı. Milyonlarca dönüm verimsiz arazi varken, neden Çeşme’nin en değerli alanları hedef alınıyor? Bu proje, tarım arazilerini ve doğal yaşam alanlarını betonlaştırma amacını taşıyan bir rant projesidir’’ dedi. Projenin doğa ve tarım üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerine değinen Güler, ‘‘Bizler Çeşme’nin doğasını, tarımını, zeytinliklerini ve hayvancılığını korumak için bu projeye karşı duruyoruz ve durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Proje için ilk olarak Eylül 2024 tarihinde halkın katılım toplantısı yapılmak istendi. Halkın tepkisi sonrası toplantı ertelendi.