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Çeşme’de, 4 ayrı hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı

Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan 4 ayrı hırsızlık olayının zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ajans Haberleri
  • 24.02.2024 21:10
  • Giriş: 24.02.2024 21:10
  • Güncelleme: 24.02.2024 21:10
Kaynak: İHA
Çeşme’de, 4 ayrı hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı


Edinilen bilgiye göre, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı hırsızlık olayının zanlısı olduğu belirlenen S.U.’yu yakalayarak gözaltına aldı.
Hırsızlık olaylarının 2024 yılı içerisinde, farklı tarihlerde olduğu belirlenirken, zanlı S.U., yapılan işlemlerinin ardından Çeşme Adliyesi’ne sevk edildi. S.U., yargılama sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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