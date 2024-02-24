Çeşme’de, 4 ayrı hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı

Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan 4 ayrı hırsızlık olayının zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı hırsızlık olayının zanlısı olduğu belirlenen S.U.’yu yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık olaylarının 2024 yılı içerisinde, farklı tarihlerde olduğu belirlenirken, zanlı S.U., yapılan işlemlerinin ardından Çeşme Adliyesi’ne sevk edildi. S.U., yargılama sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.