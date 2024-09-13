Çeşme’de kıyı işgali

Ege kıyılarında, halkın kullanımına açık olması gereken koylar ve plajlar, özel işletmeler tarafından işgal edilerek ticari alanlara dönüştürülüyor.

İzmir Çeşme'de bulunan Ilıca Halk Plajı'nın hemen sonunda Maja Luxury Resort Hotel'in deniz üzerine platform koyarak kıyı alanını işgal ettiği görüldü. Çeşme Yarımada Çevre Derneği, işletmenin gerekli izinleri olmadan inşaat faaliyetlerine devam ettiğini ve bu konuda suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Çeşme Yarımada Çevre Derneği tarafından yapılan açıklamada, kıyı kanunlarına göre denizin üzerinde rıhtım, platform gibi yapıların yapılmasının yalnızca bakanlıklardan alınacak özel izinlerle mümkün olduğu ifade edildi. Dernek, söz konusu işletmenin bu tür izinlere sahip olmadığını ve bu durumun Çeşme’nin doğal yapısına zarar verdiğini belirtti.

MÜLKÜN SAHİBİ İZMİR ÖZEL İDARESİ

Açıklamada, "Çeşme -Ardıç yolunun üzerinde bulunan bu işletmenin bu izinlere sahip olduğu su götürür. Mülkün sahibi ise İzmir Özel İdaresi’dir. Bu izinsiz inşaata önce Özel İdaresi’nin karşı çıkması lazım. Bu tür yapılaşmaların Çeşme’nin geleceğine darbe vuruyor. Çeşme’nin doğal yapısı bozuluyor. Hızla betonlaşan Çeşme’nin bir turizm hedef ilçesi olmaktan uzaklaşıyor” ifadelerine yer verildi.