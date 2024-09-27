Çeşme’de orman tahribatı

İzmir’in Çeşme ilçesinde Sarnıç Kızılkaya mevkiinde, dün (16 Eylül) bir kişinin iş makineleriyle ormanı tahrip etmeye başlaması, yurttaşlar tarafından fark edildi.

Belediye zabıta ekipleri, olaya müdahale edip tahribatı durdurdu ve tutanak altına aldı. Ancak, 40-50 yılda yetişen ağaçların ve bitkilerin bir kısmının zarar gördüğü belirtildi.

Çeşme Çevre Derneği, bu durumu endişeyle takip ettiklerini ifade ederek, "Çeşme’nin ender yeşil alanı olan bu Mamurbaba-Sarnıç bölgesi son yıllarda inanılmaz bir saldırı altında. Bu bölgede termal ve Çeşme’ye su veren yeraltı kaynakları var. Vahşi sermaye, bu muhteşem deniz manzaralı alana göz dikmiş durumda. İlla burayı bir beton yığını haline getirmek istiyorlar. Belediye zabıta ekipleri artık çok hızlı devreye giriyor. Ancak onların elinde zabıt tutmak ve geçici olarak durdurmak, ilgili resmi kurumlara bildirmekten başka bir kanuni yetki yok… Bu arazilerin birçoğu Hazine’ye ait. Devletin daha sıkı tedbirler alması lazım" denildi.