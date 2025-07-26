Çeşme’de susuzluk eylemi: Baraj açıldı ama su yok

BirGün EGE

Çeşme’de uzun süredir devam eden içme suyu krizi tepkileri büyüttü. Çeşme Meydanı’nda toplanan yurttaşlar, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) Karareis Barajı’ndan suyu hâlâ Çeşme’ye ulaştırmamasına karşı eylem gerçekleştirdi. Ortak basın açıklamasını okuyan Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ahmet Güler, “Baraj dolu, tesis tamam, borular döşeli ama musluklarımız hâlâ kuru” dedi.

2017’de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından açılan Karareis Barajı’ndan hâlâ su verilmediğini hatırlatan Güler, DSİ’nin 25 Temmuz’da yaptığı “İZSU bize dilekçe verirse vanayı açarız” açıklamasına tepki gösterdi.

“DSİ uzayda mı yaşıyor?” diye soran Güler, “Bu ülkede Cumhurbaşkanı’nın törenle açtığı, yıllardır tüm planlamaları yapılan, İzmir halkının parasıyla inşa edilen bir barajın, bugün hâlâ çalıştırılmaması, açık bir idari sorumsuzluktur! Çeşme’deki su krizinden DSİ’nin haberi yok mu? Cumhurbaşkanı’nın açtığı bir barajın suyu, neden 8 yıldır musluklara ulaşamıyor?” dedi.

Ortak basın açıklamasında, yıllardır yapılan açıklamalara ve verilen vaatlere rağmen suyun musluklara ulaşmadığı vurgulandı. Açıklamada, DSİ’nin farklı tarihlerde verdiği “su verilecek” sözlerinin yerine getirilmediği hatırlatıldı.

Son olarak 25 Temmuz’da AKP Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız’ın “Tesis tamam. 25 Ağustos 2025’te Çeşme’ye su verilecek. İZSU isterse bugün bile Karareis’ten gelen ham suyu klorlayarak kullanabilir” sözleri hatırlatılan açıklamada, “Bu vaadin takipçisiyiz. Eğer 25 Ağustos’ta gerçekten su verilirse kendisini tebrik edeceğiz. Ama halen musluklarımızdan su akmıyor” denildi.

“YEREL YÖNETİMİ CEZALANDIRMA ARACI”

“Bu bir teknik yetersizlik değil, bu bir bilinçli geciktirmedir. Bu, Çeşme halkını cezalandırmadır. Bu, temel bir insan hakkı olan suya erişimin engellenmesidir” ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar soruldu:

Madem her şey tamam, neden vanayı açmıyorsunuz?

Barajlardan gelen su neden hâlâ klorlanıp verilmedi?

Su politikasını yerel yönetimi cezalandırma aracına mı dönüştürdünüz?

2017’de Cumhurbaşkanı’nın açtığı barajın hâlâ kullanılmaması nasıl açıklanır?

“Vanayı derhal açın, Çeşme’ye suyu hemen verin. Halkı daha fazla susuz bırakmayın”



Açıklama, şu ifadelerle son buldu: “Su haktır, pazarlık konusu yapılamaz. Bugün burada bulunan Çeşme Çevre Derneği, Çeşme Kent Konseyi, İzmir Kent Konseyi ve diğer sivil toplum kuruluşları olarak; bu ihmalin, bu siyasi körlüğün ve halkı susuz bırakmanın karşısında olmaya devam edeceğiz.”