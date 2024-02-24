Çeşme’de yakalanan 1 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı

Çeşme’de 10 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 göçmen kaçakçısı organizatörü zanlısı da yakalanarak tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları çalışma sonucunda 10 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı organizatörü zanlısı yakalandı.

Çeşme hastane kavşağında şüphe üzerine durdurulan araçta 8 Suriye ve 2 Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, 1 kişi de göçmen kaçakçısı organizatörü olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edilirken, göçmen kaçakçısı zanlısı M.H. de Çeşme Adliyesi’ne sevk edildi. M.H. yapılan yargılama sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.