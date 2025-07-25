Çeşme’de zorunlu su kesintisi bugün başlıyor

İzmir’in turizm ilçesi Çeşme’de, su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle İZSU zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yaşanan kuraklık, azalan yağışlar ve yaz sezonuyla birlikte artan nüfusun etkisiyle, ilçedeki su ihtiyacının mevcut kaynaklarla karşılanmasında kritik noktaya gelindiğini duyurdu.

Bu kapsamda İZSU tarafından alınan kararla, Çeşme'de zorunlu su kesintisi bugün başlayacak.

İlçeye saat gece 23.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında su verilmeyecek.

7 saatlik zorunlu su kesintisi, bugünden itibaren her gün uygulanacak.

İZMİR GENELİNDE SUSUZLUK TEHLİKESİ VAR

İzmir'deki susuzluk tehlikesi Çeşme ile sınırlı değil. Kentin içme suyu kaynaklarında da kuraklık etkisini hissettiriyor.

Gördes Barajı'nda su seviyesi sıfıra indi. Tahtalı Barajı da kritik eşikte bulunuyor.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, "Gördes Barajı kurudu. Tahtalı’yı da kaybedersek İzmir’in içme suyu arzında ciddi anlamda olumsuzluk yaşanır." dedi.

İZSU'DAN ALTI UYARI

İZSU'dan yapılan açıklamada, vatandaşlardan su tasarrufu yapmaları istendi.

Açıklamada yer verilen altı önemli nokta şöyle:

- Duş süresini 5 dakikada tutun.

- Diş fırçalarken musluğu kapatın.

- Bulaşık ve çamaşır makinelerini tam dolu çalıştırın.

- Bahçeyi sabah erken ya da akşam sulayın.

- Damlayan muslukları onarın.

- Diğer tüm gereksiz su kullanımlarından kaçının.