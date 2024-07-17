Çeşme’deki Despina Vandi konserinde ‘bayrak’ krizi

Yunan sanatçı Despina Vandi'nin İzmir'in Çeşme ilçesinde vereceği konser, iddiaya göre sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin yanına Yunanistan bayrağının da eklenmesi talebinin reddedilmesi üzerine iptal edildi. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, sahneye çıkarak Vandi'ye tepki gösterdi.

Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi tarafından Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda eğitim yararına konser organize edildi.

Seyircilerin doldurduğu tiyatroda konseri verecek olan Despina Vandi, bekleyişe rağmen sahneye çıkmadı.

Bir süre sonra açıklama yapan Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi Başkanı Gülnur Sonbayraktar, son dakikada elde olmayan nedenlerle sanatçının konsere çıkamadığını, isteyenlere biletlerin iade edilebileceğini söyledi.

SANATÇI, YUNANİSTAN BAYRAĞI İSTEDİ

Despina Vandi, bu yıl Yunanistan’da 20 konser vereceğini belirterek dengeleyici olması açısından sahnede Yunanistan bayrağı da talep etti. Ancak hem o ölçülerde bir bayrak bulunamadığı için organizasyon komitesinin de bunu reddetmesiyle Yunanistan bayrağı getirtilmedi.

Konuk sanatçı, Atatürk ve Türk düşmanı olmadığını ancak kariyerini de düşünmek zorunda olduğunu söyleyerek sahneye çıkmak istemedi. Bunun üzerine konser iptal edildi.

Konserde Despina Vandi ile sahneyi paylaşması planlanan TEV korosunun İzmir Marşı'nı seslendirmesi sonrası seyirciler de marşa eşlik etti.

ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANI DENİZLİ'DEN TEPKİ

Sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, eğitim yararına olan konsere belediye olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini ancak Despina Vandi'nin sahneye çıkmak istemediği bilgisinin geldiğini söyledi.

Denizli, şöyle konuştu:

"Çünkü Türk bayrağı ve Atatürk'ün posterinin inmesini istiyormuş. Hiç yuhlamayın, bu güzel nefeslerinizi yoracağınız bir insan bile olmadığını düşünüyorum kendisinin. Biz bu toprakları kazanmak için çok fazla şehit verdik ve biz her zaman kardeşliğin ve ebedi dostluğun kazanacağına inanan ve bu inançta olan insanlarız."

Yaşananların Yunan şarkıcı için bir ders olmasını temenni ettiğini dile getiren Denizli, sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin. Sakinlikle, sükunetle. Ama dilerim bir daha gittiği hiçbir ülkede o ülkenin kanla elde edilmiş bayrağını, bir sürü vatan evladını gömdükleri ve onun sembolü yaptıkları bayraklarını indirmeyi aklından dahi geçirmez. Dilerim bu ona tarihi bir ders olur."