Çeşmeli Limanı özelleştiriliyor: Teminat bedeli belirlendi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Çeşmeli Liman Sahası ve liman geri bölgesindeki taşınmazların 45 yıllığına işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirileceğini açıkladı.

ÖİB'den yapılan açıklamada, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Çeşmeli Mahallesi'ndeki Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Tekirdağ Çeşmeli Liman Sahası ve liman geri bölgesindeki taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanının 27 Aralık 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirildi.

Açıklamada, "NATO Eski Kabul Limanı olarak bilinen Çeşmeli Limanı'nın yapımına 2002 yılında başlanmış ancak NATO'nun alandan vazgeçmesi üzerine liman tesisi yapımı tamamlanamamıştır. İdare tarafından hazırlanan imar planları çerçevesinde liman sahasında yer alan taşınmazlar 45 yıl süreyle işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilecektir. İhaleye ilişkin son teklif verme tarihi 25 Mart 2026 olarak açıklanmıştır. İhale şartnamesi ve tanıtım dokümanını içeren ihale doküman bedeli 150 bin TL, ihaleye katılım için yatırılması gereken geçici teminat bedeli ise 70 milyon TL olarak belirlenmiştir. İhale, 'yıllık işletme hakkı bedeli' üzerinden ve ABD doları cinsinden gerçekleştirilecektir. 45 yıla ilişkin toplu bir ödeme öngörülmezken, ihaleyi kazanan firmanın sözleşme imza tarihinde ilk 3 yıla ait işletme hakkı bedelini peşin olarak ödemesi öngörülmüştür. Sözleşme imzasını takip eden 2 yıl boyunca ödeme yapılmayacak olup 3'üncü yıldan itibaren ise 19 taksit yılı ile birlikte toplam 22 yıl içerisinde ödeme tamamlanacaktır. Ayrıca işletici, yıllık net satış hasılatının yüzde 5'ini Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ödemesi planlanmıştır" denildi.

İHALEYİ ALAN, LİMAN İNŞA EDECEK

Çeşmeli Limanı ihalesinin “yatırım projesi niteliği” taşıdığı belirtilerek, “Halihazırda atıl durumda olan liman sahasında bütüncül bir liman altyapısı bulunmamaktadır. İhaleyi kazanan işleticinin, imar planı hükümleri ve sözleşmede yer alan yükümlülükler çerçevesinde, azami 10 yıl içerisinde yeni bir liman tesisini inşa etmesi öngörülmektedir. İşleticinin tercihine bağlı olarak liman sahasında dökme yük, genel kargo, sıvı yük ve konteyner gibi karma liman hizmetlerinin sunulabilmesine imkan tanınmaktadır. Ayrıca ilgili mevzuat kapsamında, liman alanında kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri de verilebilmesi için gerekli izinler alınmıştır. Özelleştirme işleminin bir yatırım projesi olması nedeniyle, yatırımın başlangıç aşamasında toplu bir bedel alınmaması ve finansman yükünün dengelenmesi amacıyla ödemelerin uzun vadeye yayılması planlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

KİMYASAL RİSK

Eski NATO kabul limanı ve geri sahasına ilişkin imar planları tartışma konusu.

Özelleştirme İdaresi eliyle yürütülen hazırlıklar kapsamında, askeri kullanımın sona erdiği alanın yük limanı, kimyasal sanayi ve kimyasal depolama ekseninde yeniden planlanması öngörülüyor.

Yerleşimle iç içe geçen kıyı hattında planlanan yük limanı ve kimyasal depolama alanlarının, deprem riski yüksek, zemini zayıf, yeraltı suyu hareketleri kırılgan bir bölgede yer alması tehlikeyi büyütüyor.

Kıyı dolguları, kimyasal sızıntı ihtimali, kaza ve taşkın riskleri bir araya geldiğinde, Marmara Denizi ve çevresinde kümülatif bir çevresel tehdit oluşacağı uyarısı yapılıyor.