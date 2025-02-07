Çeşme’nin nüfusu 50 bin 828 olarak açıklandı
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre, 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle İzmir’in Çeşme ilçesinin nüfusu 50 bin 828 olarak açıklandı.
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin 2024 yılı sonuçlarını açıkladı. Verilere göre Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. İzmir’in nüfusu 4 milyon 493 bin 242 kişi olurken, Çeşme’nin nüfusu da 50 bin 828 olarak açıklandı. Çeşme’nin nüfusu 2023 yılında 50 bin 28 olarak belirlenmişti.
Açıklanan verilere göre Çeşme’nin mahallelerinin nüfusu da şöyle oldu:
16 Eylül Mahallesi: 3657
Alaçatı Mahallesi: 10542
Altınkum Mahallesi: 187
Altınyunus Mahallesi: 440
Ardıç Mahallesi: 630
Boyalık Mahallesi: 486
Çakabey Mahallesi: 284
Celal Bayar Mahallesi: 829
Çiftlik Mahallesi: 2428
Cumhuriyet Mahallesi: 1235
Dalyan Mahallesi: 2513
Fahrettinpaşa Mahallesi: 434
Germiyan Mahallesi: 1750
Ildır Mahallesi: 752
Ilıca Mahallesi: 1173
İsmet İnönü Mahallesi: 5625
Karaköy Mahallesi: 27
Musalla Mahallesi: 5361
Ovacık Mahallesi: 2949
Reisdere Mahallesi: 5176
Sakarya Mahallesi: 1214
Şehit Mehmet Mahallesi: 408
Şifne Mahallesi: 1181
Üniversite Mahallesi: 542
Yalı Mahallesi: 1005