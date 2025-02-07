Çeşme’nin nüfusu 50 bin 828 olarak açıklandı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre, 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle İzmir’in Çeşme ilçesinin nüfusu 50 bin 828 olarak açıklandı.

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin 2024 yılı sonuçlarını açıkladı. Verilere göre Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. İzmir’in nüfusu 4 milyon 493 bin 242 kişi olurken, Çeşme’nin nüfusu da 50 bin 828 olarak açıklandı. Çeşme’nin nüfusu 2023 yılında 50 bin 28 olarak belirlenmişti.

Açıklanan verilere göre Çeşme’nin mahallelerinin nüfusu da şöyle oldu:

16 Eylül Mahallesi: 3657

Alaçatı Mahallesi: 10542

Altınkum Mahallesi: 187

Altınyunus Mahallesi: 440

Ardıç Mahallesi: 630

Boyalık Mahallesi: 486

Çakabey Mahallesi: 284

Celal Bayar Mahallesi: 829

Çiftlik Mahallesi: 2428

Cumhuriyet Mahallesi: 1235

Dalyan Mahallesi: 2513

Fahrettinpaşa Mahallesi: 434

Germiyan Mahallesi: 1750

Ildır Mahallesi: 752

Ilıca Mahallesi: 1173

İsmet İnönü Mahallesi: 5625

Karaköy Mahallesi: 27

Musalla Mahallesi: 5361

Ovacık Mahallesi: 2949

Reisdere Mahallesi: 5176

Sakarya Mahallesi: 1214

Şehit Mehmet Mahallesi: 408

Şifne Mahallesi: 1181

Üniversite Mahallesi: 542

Yalı Mahallesi: 1005