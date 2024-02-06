Çeştepe’de ev yangını

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın Çeştepe Mahallesi 10 sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevlere müdahale etti.

Yangın kısa sürede büyümeden söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.