Çete düzenini hep birlikte devireceğiz

POLİTİKA SERVİSİ

CHP'nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmalarının bu haftaki durağı, Ordu oldu.

Mitinge SOL Parti, EMEP, çevre örgütleri başta olmak üzere birçok parti ve kitle örgütü de destek verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

KARŞIMIZDA ÇETE VAR

Karşımızda bir çete var. Artık devleti devlet gibi yönetmekten vazgeçmiş, koltuktan inmeyeyim gerisi ne olursa olsun diye bakan, emekliyi, asgari ücretliyi, çiftçiyi, fındık üreticisini düşünmeyen birileri salon siyaseti yapadursunlar; biz meydan meydan taşmaya devam ediyoruz. Biz bir adım geri atarsak bunlar bu memleketi yüzyıl geri götürecek. Onun için susmayacağız.

ONLARA YOLSUZLUK YOK

AKP’li Çatalpınar Belediyesi. Çevre Bakanlığı bu belediyeye hibe desteği veriyor. 10 bin metrekale parke taşı alacak. Tam 50 tır yapıyor. 10 bin metrekarenin parası ödeniyor ama 50 TIR beklerken, 15 TIR geliyor. Toplam 3 bin metrekare, bunun üzerine gidiliyor, itiraz ediliyor, resmen bir suçüstü durumu var. Gecenin bir vaktinde başka illerden 11 tırla 7 bin metrekare parke taşı getirilirken, kameralarla tespit ediliyorlar. Hırsızlığı, yolsuzluğu yapıyorlar. Yakalanınca bir başka belediyenin parası ödenmiş taşını buraya taşırken yakalanıyorlar. Bu belediye başkanı çağırdın mı, soruşturma açtın mı, hesabını sordun mu?

FERRERO TEPKİSİ

Adı dünya devi, boyu devrilsin! Fındıkta tekel olan firma açıklama yaptı; 'Bu sene Türkiye'den fındık almayacağız.' Öyle dünya devi tanımam, bu fındıkta bir tane dünya devi var, Ordu-Giresun-Karadeniz... Fındık üreticisini ezmeye kalkarsan belki bu sene yaparsın, belki gelecek sene yaparsın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına sonuncusu gibi çiftçiye 'Al ananı git' diyen değil, tam tersine 'Çiftçi milletin efendisidir' diyen biri gelecek.

ERDOĞAN’A TEPKİ

23 yıldır şanla, şerefle iktidardayız diyor. 23 yılın sonunda madalya takalım sana. 23 yılın sonunda Tayyip Bey altın madalyayı hak etti. İşsizlikte Avrupa birincisini, gelir adaletsizliğinde Avrupa birincisi, yüksek faizde Avrupa birincisi, enflasyonda Avrupa birincisi... Tayyip Bey bu ülkeyi perişan etmekte 5 altın madalyaya sahip.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

Beyaz Saray'a kabul edildiler, orada bu elementleri Trump'a verip gelecekte seçim kazanmak için destek istiyorlar. Bu altın yumurtlayan tavuktur. Bir liraya aldığı meseleyi 100 bin liraya geri satıyor. Altın yumurtlayan tavuğu bir kere verecek, her gün Trump'ın bahçesinde altın yumurtlayacak, biz avucumuzu açıp bakacağız. Buna asla ve asla izin vermeyeceğiz. Nadir elementler vatandır, vatan satılamaz!

AYM’Yİ BİLE TANIMIYORLAR

Anayasa Mahkemesi bir karar verdi Tayfun Kahraman ile ilgili... Birinci kademe mahkeme karar verdi, 'Ben bu karar uymam Anayasa Mahkemesi'ne.' İktidarın eski milletvekilleri bile eleştirmeye başladılar. Çünkü biliyorlar ki anayasa giderse hiçbir şey kalmaz. Anayasa ortak çatımız. Anayasa'ya uymayan mahkemenin kararı düzeltilmezse, bu mahkeme hakkında işlem yapılmazsa sonu büyük bir felaket olacaktır. Burada bir kez daha herkesi hukuka uymaya, Anayasa'ya uymaya, bu memleketi bir felaketi sürüklememeye davet ediyorum.

PROGRAM AÇIKLANACAK

Erdoğan'a bir mesaj; diyordu ki 19 Mart'tan birkaç gün sonra ‘1 aya kalmaz, insan içine çıkamayacaklar. Görüyor musun Erdoğan Ordu’yu, insan içine çıkabiliyor muyuz çıkamıyor muyuz? ‘Birbirlerinin yüzüne bakamayacak.’ Erdoğan, Orduların gözünün içine bakarak söylüyorum. Ekrem Başkan masumdur, arkadaşlarımız masumdur. İftira atıyorsunuz!

Parti programımızı; Türkiye'yi nasıl yöneteceğiz? Bugüne kadar çok sorun söyledik ama nasıl çözeceğiz, nasıl yöneteceğiz, bu çoklu krizden nasıl çıkacağız, işte bunları ayın sonundaki kurultayımızda Türkiye'ye ilan edeceğiz."