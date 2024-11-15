Çete lideri ev hapsinde kaçtı

Suç makinesi çetenin lideri Çetin Başkan Şimşek yargıdan çıkan ev hapsi kararının ardından kayıplara karıştı. Şimşek için yargı skandal kararlara imza attı. İstanbul Esenyurt’ta Fly Butik isimli konut projesini işgal eden silahlı çete 212 daireyi 785 kişiye sattı. Tapu memurları, polisler ve noterlerin de bulunduğu çeteye karşı Emniyet ve Savcılık iki yıldır harekete geçmiyordu. BirGün’ün gündeme getirdiği çeteye karşı İstanbul merkezli operasyon düzenledi. 6 ilde yapılan operasyonlarda 29 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Ancak 25 Ekim’de Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi, çetenin önemli isimleri için tahliye kararı aldı. En az 164 kişinin şikâyetçi olduğu sanıklar Nihat Akyüz, Abdulsemet Kızılağaç, Erkan Kaan ve Çetin Başkan Şimşek ev hapsi kararı ile cezaevinden tahliye edildi.

GÖZ GÖRE GÖRE FİRAR

Cumhuriyet Savcısı Abdullah Altıparmak, “İsnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, mağdurlar ve müştekilerin beyanları, sanıklara isnat edilen suçlara ilişkin cezanın alt ve üst sınırı ile suçların katalog suçlardan olması nedeniyle” tahliye kararına itiraz etti.

İtirazı kabul eden 17. Ağır Ceza Mahkemesi, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından yargılanan sanıklar için yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Bu kararın ardından çete lideri Şimşek, teslim olmadı ve kayıplara karıştı. 13 Kasım’da Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazıda, “Şimşek’in 12 Kasım 2024 tarihinde ikamet ettiği adreste bulunmayarak yükümlülüğünü de ihlal ettiği” ifade edildi. İddiaya göre Şimşek yurtdışına kaçtı.

31 SUÇ KAYDI VAR

Emniyet’in hazırladığı raporda ise Çetin Başkan Şimşek hakkında şunlar yer aldı: “31 suç kaydı olan şahsın bölgede aktif olan suç örgütlerinden bazıları ile yakın temas içerisinde olduğu, özellikle bölgede bulunan inşaat sektörü ve müteahhitler üzerinde baskı kurarak bu şahıslardan daireleri zor kullanarak alıp, sattığı, yine bölgede bulunan site yönetimlerini zor kullanarak ele geçirdiği, bu bağlamda Acunkent site yönetimini zor kullanarak ele geçirdiği ve Nihat Akyüz isimli şahsın yönlendirmesi ve destek istemesi doğrultusunda Fly Butik isimli Esenyurt İlçesinde bulunan sitede silahlı yapısı ile birlikte daireleri birden fazla kişilere sattığı, ayrıca hak aramaya gelen mağdurları silah tehdidi ile vazgeçirmeye çalıştığı, hatta bu tehditlerin silahlı yaralama olayına kadar vardığı tespit edilmiş, usulsüz para toplamak başta olmak üzere birçok yasa dışı eylemde bulundukları yönünde istihbari bilgiler elde edilmiştir.”