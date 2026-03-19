Çete, polis müdürlerine ‘kumpas’ kurmuş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü ile ilgili bir ek iddianame hazırladı.

İddianameye konu soruşturmanın, 12 Eylül 2025 tarihinde eski Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şubeden Sorumlu Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın avukatı Recep Öksüz’ün hukuk bürosunun kapısına bir poşet içerisinde bırakılan cep telefonu ile not kağıdını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etmesiyle başladığı belirtildi.

Savcılık telefonu incelenmesi için Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderdi.

Ayhan Bora Kaplan ile yanındakileri, 7 Eylül 2023'te Esenboğa Havalimanı’nda yurtdışına kaçmak üzereyken gözaltına alan ve Ayhan Bora Kaplan operasyonu yürüten dönemin Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, KOM Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile komiserler Ufuk Gültekin, Metehan İlkyaz ve Gökhan Karaca önce açığa alındı, ardından Kerem Gökay Öner dışındaki tüm isimler tutuklandı.

MESAJLAR İDDİANAMEYE GİRDİ

Ancak 13 Mart 2026 tarihinde bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili tarafından hazırlanan iddianameye göre, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü aylarca cezaevinde tutulan polislere “kumpas” kurdu. İddianamede, “Silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde tasarlanan planın amacının emniyet görevlileri hakkında soruşturma açılması ve emniyet görevlilerinin tutuklanması olduğu” ve buna dair incelenen cep telefonunda, Dubai’ye kaçtığı iddia edilen avukat Cengiz Halıç ile Serdar Sertçelik isimli sanığın mesajlarının yer aldığı belirtildi.

‘ÇETE KUMPAS KURDU’ DENİLDİ

İddianamede Ayhan Boran Kaplan suç örgütünün, operasyonu düzenleyen polislere yönelik gerçeğe aykırı yayınlar yaptırdığı da ifade edilerek, “Mayıs 2024 tarihinde ihbar ve yayın yoluyla hukuka aykırı fiil isnat ettikleri; eylemlerin zincirleme suç sorumluluğu oluşturacak şekilde Mayıs 2024 tarihinde müteaddit kereler yapılan yayınlarla ve birden fazla müştekiye karşı işlendiği; müştekiler hakkında arama ve elkoyma koruma tedbirinin de uygulandığı ve ardından tutuklanmalarına neden olunduğu tespit olunmuştur” denildi.

Savcılık hazırlanan iddianamenin, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının görüldüğü Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ana dosya ile birleştirilmesini talep etti.

Öte yandan iddianamede, “Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün firari sanığı Cengiz Halıç’in yönlendirmesiyle haber yaptıkları iddia edilen gazeteciler hakkında ek kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilmiştir” de denildi.

Rüşvet suçlamasıyla yargılandığı bilinen eski Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan hakkında da tefrik kararı verilerek soruşturma dosyasının Memur Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderildiği belirtildi.

SANIK POLİS ŞEFLERİ MÜŞTEKİ OLDU

İddianamede, eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski şube müdür yardımcısı Şevket Demircan, eski şube komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile polis Kozan Umut Öztürk ve Erkan Doğan isimli şahıs müşteki sıfatıyla yer aldı.

İDDİANAME BİRLEŞTİRİLDİ

İddianamede şüpheli sıfatıyla yer alan Ayhan Bora Kaplan, Cengiz Halıç, Erhan Bakioğlu, Önder Polat, Serdar Sertçelik ve Tarık Teoman’ın ise “Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütü yönetmek, tehdit, iftira, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gizliliğin ihlali, kasten yaralama, yağma, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, suçluyu kayırma” gibi birçok suçtan cezalandırılması istendi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi dün birleştirme talebini kabul etti ve tutuklu sanıklardan Tarık Teoman’ın tahliyesine karar verdi.

Ayrıca yurtdışında olduğu belirlenen avukat Cengiz Halıç hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.