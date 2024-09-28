Çete şiddeti 3661 can aldı

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Birleşmiş Milletler (BM), çete şiddetinin kasıp kavurduğu Haiti'de yılın ilk yarısında çete şiddetinde en az 3 bin 661 kişinin öldürüldüğünü belirtti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin (OHCHR) hazırladığı rapora ülke içinde 600 bin kişi yerinden edildi. Raporda çete şiddetinin sürmesinde başta ABD’den olmak üzere silah kaçakçılığının önüne geçilemediği vurgulandı.

BM ülkede 1,6 milyon insanın akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğunu tahmin ediyor. Şubat ayından başkent Port-au-Prince’i ele geçiren çetelerin isyan etmesinden sonra Başbakan Ariel Henry istifa etmişti. Bunun ardından mart ayında ABD ve Karayipler Topluluğu’nun (CARICOM) girişimiyle ülkede Başbakan Edard Fils başkanlığında bir geçiş konseyi kurulmuştu.