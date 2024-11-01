Çete soruşturmanın her adımından haberdarmış

Mahir KANAAT

En az 12 bebeğin ölümüne yol açan yenidoğan çetesine ilişkin iddianameden her gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Davanın sanıklarından hemşire Hakan Doğukan Taşçı’nın iddianameye yansıyan telefon konuşmalarına göre, çete haklarındaki takiplerin tüm aşamalarından haberdardı. Kayıtlarda sanıklar, tanıdıklarını söyledikleri emniyet müdürleri ve savcılardan bilgi alabileceklerini söylemesi dikkat çekti.

ÖLÜMLERE GÖZ YUMULDU

Telefon konuşmalarında iddianamede belirtilmeyen bir ilin emniyet müdürünü tanıdığını aktaran Taşçı’nın ifadeleri şöyle:

• “… il emniyet müdürü arkadaşım var. Ona kadar aramışlar. Valla haberlere çıkarlar biraz daha büyütürlerse… Bize de ucu sıçrar.”

• “Bu denetim, Sağlık Bakanlığı falan fasa fiso. Benim korktuğum şey bu değil. Fırat (Sarı) hocayı örgütlü suç işlemekten yargılayacaklar. Adamlar dava açmış. Ben Fırat hocanın kaç tane emniyet müdürlüğünden dosyasını topladım.”

• “Güney’e gelen denetimin aynısı geldi bugün. Adam dedi ki ‘sizin hakkınızda gizli soruşturma var. Dava yürütüyorlar. Gençsin zehir gibi çocuksun. Her yerde iş bulursun. Yazık etme kendine. Şimdi git istifanı ver yarın’ dedi. Pat diye geldiler. Adam ‘bu denetim hiçbir şey değil, çünkü bunlar sürekli gelecek. Hakkınızda bilgi topluyorlar önünüze yığacaklar dedi.”

İddianamenin devamında şu ifadeler kullanıldı: Hakan Doğukan Taşçı’nın hastanelerde Fırat Sarı’nn kurmuş olduğu suç örgütünün yapmış oldukları usulsüzlükleri anlattığı, Hüseyin Günerhan isimli şahsın kuzeninin Amasya’da savcı olduğunu, haklarında bir araştırma olup olmadığını sordurtacağını söylediği konuşma içeriklerinden değerlendirilmiştir.”

Taşçı, Günerhan’la yaptığı bir görüşmede Özel Çamlık Hastanesi’nde de bebeklerin ölümüne göz yumulduğunu öne sürdü. Taşçı, Günerhan’a şunları söyledi: “Ümitler direkt cinayet işledi. Çamlık Hastanesi ölü bebeği yatırdı aylarca. Üzerine fatura etti SGK’ya. Ex olan bebekleri kuvözlerde tutuyorlardı. Ceza kestiler. Adam kendi başka bir şirketine devretti. Diğer hastane dosyası kapandı.”