Çete yurtdışında yaşayanları seçmiş

Kilis Nüfus Müdürlüğü’nde görevli memurların, yurttaşların bilgileriyle kimlik ve pasaport bastırıp sattığı skandalın yeni ayrıntıları ortaya çıktı. BirGün İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Ağustos 2022 tarihinde hazırlanan inceleme raporuna ulaştı.

Yurttaşların kimlik bilgileriyle gerçeğe aykırı olarak 28 pasaport ve Türkiye Cumhuriyet kimlik kartı düzenlendiğine vurgu yapılan raporda, “Kilis İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personellerin; genellikle nüfus kayıtlarında doğum yeri veya yerleşim yeri adresi yurtdışı olan yurttaşların kimlik bilgilerini kullanılarak gerçeğe aykırı pasaport ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı düzenleyerek ‘resmi belgede sahtecilik’ suçu işledikleri” ifade edildi.

‘ORGANİZE BİR EKİP ÇALIŞMASI’

Sanıklarının tutuksuz yargılandığı olayla ilgili İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı raporun “Sonuç ve kanaat” başlıklı bölümünde ise şunlar sıralandı:

“Kilis Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde büro personeli olarak görev yapan Mahmut Apaydın ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapan Vedat Kaya tarafınca gerçeğe aykırı alınan pasaport, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve adres beyanlarının organize olarak bir ekip tarafınca gerçekleştirildiği anlaşıldı. Gerçeğe aykırı yapılan işlemlerden nüfus bilgileri kullanılan kişilerin tamamına yakınının doğum yerlerinin ya da yerleşim yeri adreslerinin yurtdışında olduğu görüldü.

Kimlik bilgileriyle gerçeğe aykırı işlem yapılacak kişilerin Çekmeköy İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapan Özgür Güler tarafınca tespit edildiği belirlendi. Ayıca Kilis Valiliği Merkez İlçe Nüfus Müdürü Mehmet Bars'ın alınan gerçeğe aykırı başvuruları gerekli dikkati ve özeni göstermeden onayladığı… Organize bir ekip çalışması olduğu görülen söz konusu işlemler ile ilgili ihmal ve kusuru bulunan görevliler ile ilgili gerekli adli ve idari işlemlerin başlatılması görüş ve kanaatine varılmıştır.”

∗∗∗

SKANDAL NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Nüfus Müdürlüğü çetesinin soruşturması Kilis Otogarı’nda başladı. 27 Aralık 2021 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kilis Otogarı civarında iki yabancıdan şüphelendi. Özbekistan vatandaşı olduğu belirlenen iki şahıs, sahte belge alma girişimleri ile ilgili olarak "Kilis Nüfus Müdürlüğü’ne para karşılığında parmak izi vermek için geldiklerini ve Kilis’te yaşayan Tarık Avcı ve Murat Avcı isimli şahısların kendilerine aracılık ettiğini” anlattılar. Özbekistan vatandaşları ile Tarık Avcı ve Murat Avcı gözaltına alınıp sorgulandı. Şüphelilerin el konulan cep telefonlarında bazı yurttaşların kimlik bilgileri ve fotoğraflarının bulunduğu görüldü.

Şüphelilerin üzerinden çıkan kağıtta ise Kilis Merkez İlçe Nüfus Müdürü Mehmet Bars, Nüfus Müdürlüğü’nde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Vedat Kaya ile Nüfus Müdürlüğü’nün büro personeli Mahmut Apaydın’ın telefon numaralarının yer aldığı tespit edildi. Bu olaya dair soruşturma devam ederken birçok kentten soruşturma dosyası Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı’na yağmur gibi yağmaya başladı, böylece kimlik kartı ve pasaport soruşturması genişletildi.

∗∗∗

TÜRKİYE’YE GELMEYENLER SEÇİLDİ

• Nüfus Müdürlüğü görevlilerinin gerçeğe aykırı pasaport düzenlediği bazı yurttaşların bilgileri şöyle:

• Amsterdam doğumlu E.Ç., Türkiye’de olmadığı halde adına pasaport düzenlendi.

• Ürdün doğumlu A.K. 2018’den bu yana Türkiye’ye gelmediği halde 2021 yılında adına pasaport düzenlendi. Pasaportta bir başkasının fotoğrafı yer aldı.

• Danimarka doğumlu O.T., 1994 yılından beri Türkiye’ye gelmediği halde Eylül 2021’de adına pasaport hazırlandı.

• 2016’dan beri Türkiye’de bulunmayan Belçika doğumlu bir yurttaş adına pasaport hazırlandı.

• 2017’den bu yana Türkiye’ye giriş yapmayan ABD doğumlu yurttaş adına 22 Kasım 2021’de adına pasaport düzenlendi.

1998 yılından beri ülkeye gelmeyen Belçika doğumlu yurttaş adına da 22 Kasım 2021’de pasaport hazırlandı.