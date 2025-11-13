Çeteler cirit atıyor: Türkiye "Organize Suç" endeksinde ilk 10'da!

Cenevre merkezli Global Initiative Against Transnational Organized Crime 2025 raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye, organize suç endeksinde Asya'da üçüncü olurken, Avrupa'yı geride bıraktı ve Kolombiya, Meksika ve Nijerya gibi ülkelerin ardından 10. sırada yer aldı.

Karar'da yer alan habere göre raporda siyasal ve ekonomik yapıların çevresinde kümelenen çetelerle devletin yoğun mücadelesine rağmen suçun “kontrol altına alınamadığı” belirtildi. Yargı ile yürütme arasındaki anlaşmazlığın kurumsal mücadeleyi zayıflattığı ve siyasi baskılar, keyfi tutuklamalar ve çelişkili yargı kararlarıyla adalet sistemine olan güvenin sarsıldığı ifade edildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE DOKUNULMAZLIK ZIRHI

Raporda yüksek enflasyon, döviz krizleri ve işsizlik suç ekonomilerini büyüten başlıca nedenler olarak gösterildi. Uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığının yanı sıra eğlence sektörü, özel güvenlik şirketleri üzerinden suç işlendiği, terör örgütleriyle iş birliği yapılarak gelir elde edildiği ayrıca vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve kamu kaynaklarının zimmete geçirilmesi gibi suçların öne çıktığı belirtildi. Suç aktörlerinin siyasi bağlantılar sayesinde dokunulmazlık zırhı kazandığı ifade edilirken cezasızlık kültürünün hesap verilebilirliği zayıflattığı kaydedildi.

ADALETE OLAN GÜVEN SARSILDI

Türkiye’nin yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü konularında zayıf performans gösterdiği belirtilen raporda; siyasi baskılar, keyfi tutuklamalar ve çelişkili yargı kararları nedeniyle adalet sistemine olan güvenin sarsıldığı ifade edildi. Cezaevi kapasitesinin aşırı dolduğu, insanlık dışı koşulların sürdüğü ve yolsuzlukla mücadelede ilerleme kaydedilemediği vurgulandı. Her ne kadar güvenlik güçleri binlerce şüpheliyi yakalasa da uzmanlık eksikliği ve siyasi etkiler nedeniyle birçok dosyanın etkin biçimde soruşturulamadığı kaydedildi.

SUÇ ALANLARI GENİŞLİYOR

Raporda yer alan verilerden biri de suç alanlarının genişlemesine lişkin veriler oldu. Raporda bu durum şöyle ifade ediliyor "Aynı zamanda, bu Endeks önemli ve hızla büyüyen bir eğilimi de ortaya koyuyor: finansal ve siber suçlar gibi şiddet içermeyen suç türlerinde artış. Bu 'görünmez' organize suç türleri, geleneksel şiddet yöntemlerine veya yolsuzluğa daha az bağımlı olmakla birlikte, ulusötesi finansal ve dijital sistemlere daha fazla yerleşmiş durumda. Ayrıca, tespit edilmeleri genellikle daha zor. Bu yasadışı ekonomilerde şiddet olmamasına rağmen, yine de anlatılamaz zararlara yol açıyorlar. Finansal dolandırıcılık ve siber suçların mağdurları -bireyler, işletmeler ve devletler- için yüksek maliyetleri var."

TÜRKİYE SADECE 'TRANSİT' ÜLKE DEĞİL

Raporda, Türkiye’de insan ticareti ve göçmen kaçakçılığının yaygın biçimde devam ettiği ve ülkenin hem geçiş ülkesi hem de hedef ülke haline geldiği belirtildi. Yabancı uyruklu vatandaşların ve çocukların ağırlıklı olarak zorla çalıştırma, cinsel istismar ve erken evlilik mağduru olduğu ileri sürülürken; sahte evlilikler, organ ticareti ve ev içi kölelik vakalarının da sürdüğü ifade edildi. Rapora göre göçmen kaçakçılığı ise artık yalnızca transit değil, Türkiye kaynaklı bir faaliyete dönüştü. Türk vatandaşlarının da yasa dışı yollardan AB’ye geçmeye çalıştığı kaydedildi. Sınır bölgelerinde şiddet, fahiş ücretler ve zorla uyuşturucu taşıma gibi ihlallerin sürdüğü belirtildi.

AVRUPA’NIN EN KÖTÜSÜ

Raporda en kötü durumdaki ilk 10 ülke puanlarıyla birlikte şöyle sıralandı:

1. Myanmar - 8.08

2. Kolombiya - 7.82

3. Meksika - 7.68

4. Ekvador - 7.48

5. Paraguay - 7.48

6. Kongo - 7.47

7. Güney Afrika - 7.43

8. Nijerya - 7.32

9. Lübnan - 7.30

10. Türkiye - 7.20