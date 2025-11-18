'Çeteler sosyal medyada tarife yayınlıyor' haberi üzerine resen soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada çetelerle ilgili tarife yayınlayanlara resen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yazılı ve görsel basında "Çeteler sosyal medyada tarife yayınlıyor" şeklinde yer verilen haber içeriği üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Mücadele şube müdürlüklerine ilgili sosyal medya hesaplarının ve içeriklerinin tespiti ile suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin işlem yoluna gidilmesi konusunda talimat verildiği kaydedildi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yazılı ve görsel basında 'Çeteler sosyal medyada tarife yayınlıyor' şeklinde yer verilen haber içeriği üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine ilgili sosyal medya hesaplarının ve içeriklerinin tespitiyle, suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin işlem yoluna gidilmesi konusunda talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."