Çetelere karşı Kenyalı birlikler Haiti yolunda

Kenyalı yetkililer, yüzlerce polisten oluşan bir görev gücünün çete terörünün etkisinden çıkamayan Haiti’ye doğru yol aldığını açıkladı.

Kenyalı yetkililer, Haiti’de asayişi sağlamak için gönderilecek polis gücünün yola çıktığını duyurdu.

Karayip ülkesi Haiti’de çetelerin karıştığı cinayet, insan kaçırma, cinsel saldırı olaylarının başedilemez bir hale gelmesiyle Kenya, büyük çalkantılar yaşayan ülkeye yardım eli uzatmak amacıyla uluslararası bir görev komitesine liderlik etmeye gönüllü olmuştu.

Görev komitesinin ülkeye intikali, Haiti’deki hukuki sorunlar ile birlikte, Mart ayında başbakan vekilini istifaya zorlayan çetelerin güçlenmesi sebebiyle defalarca ertelendi.

Medyaya konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen dört polis memuru Reuters haber ajansına, silahlarının ve kişisel eşyalarının pazar akşamı uçağa yüklenmek üzere toplandığını söyledi.

BİN KİŞİ DAHA GELECEK

Dört memur, geri kalan bin memurluk ana gücün kendilerine katılmadan önce birkaç yüz memurdan oluşan ilk birliğin konuşlandırılacağını da ekledi. Haiti'ye ulaşmadan önce üçüncü bir ülkeye de uğrayacaklarını belirtti.

Görev komitesi üyeleriyle temas halinde olan eski bir polis memuru ise uçağın salı günü hareket edeceğini söyledi. Kenya'nın yanı sıra Jamaika, Bahamalar, Barbados, Çad ve Bangladeş, ağırlıklı olarak ABD tarafından finanse edilen 2 bin 500 kişilik misyona personel göndereceklerini açıkladı.