Çetenin bürokrasi ayağı takip edilmeli

HABER MERKEZİ

AKP'nin başlattığı sağlıkta dönüşüm programıyla yaygınlıkları artan özel hastaneler, ‘Yenidoğan çetesi"yle yeniden gündeme geldi.

Her 100 yataktan 34'ünün özel hastanelere ait olduğu sağlık; sağlıkta dönüşüm programının yol açtığı özelleştirme, sağlık alanında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının ise eleştirilerinin odağındaki yerini koruyor. Hekimler tepki gösteriyor.

MA’ya konuşan Batman Tabip Odası Başkanı Ali İhsan Gündoğdu, ‘Yenidoğan Çetesi’nin bürokrasiyle ilişkilerine dikkat çekerek, "Çete elebaşının üst seviye siyasetçilerle fotoğrafları yayınlandı. 19 hastaneden birinin eski sağlık bakanlarından birine ait olması ise olayın vahametini gösterdi.

Aileler bu olaydan sonra haklı tepkiler ortaya koydu. Olayın münferit olmadığı, hastanelerde benzer yolsuzlukların olduğu kanuşuldu. Olayın hukuki boyutu mahkemede. Fakat olayın bir boyutu daha var. Bu boyut, sağlıkta özelleştirme, sağlığın piyasa koşullarına teslim edilmesi, kar hırsı ile her türlü yolsuzluğa meydan verilmesidir" dedi.

Gündoğdu, şöyle devam etti: "Uyarılarımıza ve engelleme çabamıza rağmen sağlıkta dönüşüm programı hayata geçirildi. Maalesef zaman bizi bir kez daha haklı çıkardı ve sağlıkta dönüşüm sağlıkta ölüşüme döndü.”

Özelleştirmenin büyük sorunlara yol açtığını kaydeden Gündoğdu, "Özel hastane sahibinden sağlık bakanı, özel okul sahibinden milli eğitim bakanı, oteller zinciri sahibinden turizm bakanı yapılırsa etkin bir denetleme nasıl yapılabilir" diye sordu. Sağılık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Batman Şube Eşbaşkanı Cihan Tüzün ise özel sağlık kuruluşlarında çetevari bir yapının ortaya çıkması buzdağının görünen kısmı olduğunu belirtti.