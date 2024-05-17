Çetin Doğan tahliye edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 28 Şubat Davası'nda hüküm giyen Çetin Doğan cezaevinden tahliye edildi.

Resmi Gazete'nin 16 Mayıs 2024 nüshasında Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar yayımlandı.

Buna göre, 28 Şubat Davası'nda yargılanan emekli askerlerin cezaları hastalık ve yaş nedeniyle kaldırıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla birlikte, davada hüküm giyen emekli komutanlar Aydan Erol, Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak'ın cezaları affedildi.

Kararın ardından Çetin Doğan, tutuklu bulunduğu Buca Kırıklar 1 No’lu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.

Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak, Aydan Erol'un da tahliye edilmesi bekleniyor.