Çetin Uygur Kitabı, okurla buluştu

Maden işçilerinin efsane önderlerinden Çetin Uygur’un mücadelesine adanan kitap, Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde bugün düzenlenen etkinlikte okurla buluştu.

Etkinlikte, Çetin Uygur’un arkadaşları ile meslek odaları ve sendikaların yanı sıra sol partilerden temsilciler, sosyalist, devrimci demokratik çevre ve okurlar bir araya geldi.

Sunuculuğunu, kitabın yazarları arasında bulunan edebiyatçı Ayşegül Devecioğlu’nun yaptığı buluşmada, Çetin Uygur’un mücadele hayatının anlatıldığı dokuz dakikalık kısa bir belgesel de gösterildi.

Adı, 1970’lere damgasını vuran Yeni Çeltek madenlerindeki özyönetim temelli örgütlenme ve direnişlerle özdeşleşen, DİSK’e (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) bağlı Yeraltı Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin Uygur’a armağan olarak hazırlanan kitap, NotaBene tarafından yayımlandı.

On bir kişilik yayın kurulu tarafından, iki buçuk yılda hazırlandığı belirtilen “Çetin Uygur Kitabı”nda, 16 yazarın imzası bulunuyor.

Çetin Uygur Kitabı’nın tanıtım bülteninde, “Çetin Uygur, Türkiye’deki ilk işçi örgütçüleri kuşağının özelliklerini taşımasıyla, 1970’li yılların politikleşmiş işçi hareketine kattıklarıyla, 1989-91 dönemindeki yükselişte oynadığı rolle, 1991 sonrasında yeni bir işçi hareketinin oluşumuna yönelik önayak olduğu tartışmalarla, örgütlenme ve mücadele stratejisi arayışlarıyla işçi hareketinde benzersiz biridir. Bu yönleriyle işçi hareketinde 20 ve 21. yüzyıl arasında bir köprü rolü oynar, işçi hareketinin geçmişini temsil ettiği kadar bugününü ve geleceğini de temsil eder” deniliyor.

Çetin Uygur Kitabı’na, 18 Ocak günü kitapçı raflarının yanı sıra internet üzerinden de ulaşılabilecek.



