CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 25/26 Playoff Dörtlü Final Maçları Ne Zaman ve Hangi Kanalda?

Avrupa kadın voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Liginde büyük heyecan başlıyor. 2025-2026 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final organizasyonu, bu kez İstanbul’da voleybolseverlerle buluşacak.

Türk voleybolunun dev ekipleri VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit, İtalya temsilcileri A. Carraro Imoco Conegliano ile Savino Del Bene karşısında Avrupa’nın zirvesine çıkmak için mücadele verecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak dev organizasyonda yarı final maçları 2 Mayıs Cumartesi günü yapılacak. Final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 3 Mayıs Pazar günü voleybol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

CEV KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ DÖRTLÜ FİNAL MAÇ PROGRAMI

Tarih Maç Saat 2 Mayıs Cumartesi VakıfBank - A. Carraro Imoco Conegliano 17.00 2 Mayıs Cumartesi Eczacıbaşı Dynavit - Savino Del Bene 20.00 3 Mayıs Pazar Üçüncülük Maçı Belirlenecek 3 Mayıs Pazar Final Maçı Belirlenecek

CEV KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ DÖRTLÜ FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Maçlar TRT Spor Yıldız ekranından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

DÖRTLÜ FİNAL HEYECANI İSTANBUL’DA YAŞANACAK

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu, İstanbul’daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek. Avrupa’nın en güçlü kadın voleybol kulüplerini karşı karşıya getirecek organizasyon, sezonun en kritik mücadelelerine sahne olacak.

Yarı final karşılaşmalarını kazanan ekipler büyük finale yükselirken, kaybeden takımlar üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

VAKIFBANK 7. ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADA

Türk voleybolunun Avrupa’daki en başarılı kulüplerinden biri olan VakıfBank, organizasyonda 7. şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Sarı-siyahlılar daha önce 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023 yıllarında kupayı müzesine götürdü.

İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki ekip, İstanbul’da daha önce elde ettiği başarıyı tekrar etmeye çalışacak.

Namağlup şekilde Dörtlü Final’e yükselen VakıfBank’ta kaptan Zehra Güneş, Marina Markova ve Tijana Boskovic takımın en önemli kozları arasında gösteriliyor.

ECZACIBAŞI DYNAVİT İKİNCİ AVRUPA ZAFERİNİ HEDEFLİYOR

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde ikinci kez kupayı kazanmak için mücadele edecek.

Turuncu-beyazlı ekip, organizasyondaki ilk şampiyonluğunu 2015 yılında elde etmişti.

Takımın skor yükünü ise Ebrar Karakurt ile Magdalena Stysiak taşıyacak.

A. CARRARO IMOCO ÜST ÜSTE 3. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE

A. Carraro Imoco Conegliano, İstanbul’daki organizasyona son şampiyon unvanıyla geliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli yönetimindeki İtalyan temsilcisi, üst üste üçüncü kez kupayı kazanmayı hedefliyor.

Takımın yıldız isimleri arasında Isabelle Haak, Gabi ve Zhu Ting bulunuyor.

SAVİNO DEL BENE TARİH YAZMAK İSTİYOR

Savino Del Bene, kulüp tarihindeki ilk CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

İtalyan temsilcisinin en önemli hücum gücü olarak Ekaterina Antropova ön plana çıkıyor.

Daha önce CEV Challenge Kupası, CEV Kupası ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası zaferleri yaşayan ekip, şimdi Avrupa’nın en büyük kupasını kazanmayı hedefliyor.

