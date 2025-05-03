CEV Şampiyonlar Ligi Final Four öncesinde basın toplantısı

Spor Servisi

İstanbul’da bugün başlayacak Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Final Four öncesinde basın toplantısı düzenlendi. VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, en iyi oyunlarını göstereceklerini aktardı.

Takım kaptanı Zehra Güneş ise "Sert ve yoğun bir sezon geçirdik. Ligde kupayı kazandığımız için mutluyuz. Sezonun en zorlandığımız kısımlarından birine geldik. Eminim ki mental olarak sahada güçlü kalan takım başarıya ulaşacak." dedi.