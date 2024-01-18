CEV Şampiyonlar Ligi'nde Ankara temsilcileri yoluna devam ediyor

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Bankkart'ın ardından Halkbank da gruptan çıkarken, Ankara temsilcileri bu kulvarda firesiz yoluna devam etti.

Ajans Haberleri 18.01.2024 13:27 Giriş: 18.01.2024 13:27

Güncelleme: 18.01.2024 13:28 Kaynak: AA

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Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında konuk ettiği Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek elemelerde oynadığı 6 maçı da kazandı. Olympiakos karşılaşmasına çeyrek finali garantileyerek çıkan kırmızı beyazlılar, rakibini yenerek grup aşamasını namağlup zirvede tamamladı. CEV Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez çeyrek finale kalan Ziraat Bankkart, bu turda Guaguas Las Palmas (İspanya) - VK Lvi Prag (Çekya) maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Halkbank Erkek Voleybol Takımı ise CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 6. ve son maçında Portekiz kulübü Benfica'yı yenerek play-off turuna yükseldi. Halkbank, bu sonuçla C Grubu'nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 2. sırada tamamladı ve adını play-off turuna yazdırdı. Başkentin mavi beyazlı temsilcisi, play-off turunda Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (Polonya) ile karşılaşacak.