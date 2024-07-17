CEV Şampiyonlar Ligi sezon rakipleri belirlendi

Spor Servisi

CEV Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den katılacak takımların rakipleri Lüksemburg'ta gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belirlendi. Kura çekimi sonucunda, kadınlarda Eczacıbaşı Dynavit B, VakıfBank C, Fenerbahçe Medicana da D Grubu'nda yer aldı.​​​​​​​ Erkeklerde ise Fenerbahçe Medicana B, Halkbank da D Grubu’nda mücadele edecek.

• Kadınlar B Grubu: Eczacıbaşı Dynavit, Levallois Paris Saint Cloud (Fransa), SSC Palmberg Schwerin (Almanya), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım

• Kadınlar C Grubu: Vero Volley Milano (İtalya), VakıfBank, Calcit Kamnik (Slovenya), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım

• Kadınlar D Grubu: Fenerbahçe Medicana, Neptunes Nantes (Fransa), Vasas Obuda Budapest (Macaristan), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım

• Erkekler B Grubu: Vero Volley Monza (İtalya), Helios Grizzlys Giesen (Almanya), Fenerbahçe Medicana, Ön Eleme Turundan Gelecek Takım

• Erkekler D Grubu: Sir Sicoma Monini (İtalya), Halkbank, Saint Nazaire VB Atlantique (Fransa), Jihostroj CESKE (Çekya)