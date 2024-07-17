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CEV Şampiyonlar Ligi sezon rakipleri belirlendi

Spor
  • 17.07.2024 06:00
  • Giriş: 17.07.2024 06:00
  • Güncelleme: 17.07.2024 09:01
CEV Şampiyonlar Ligi sezon rakipleri belirlendi
Fotoğraf: DHA

Spor Servisi

CEV Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den katılacak takımların rakipleri Lüksemburg'ta gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belirlendi. Kura çekimi sonucunda, kadınlarda Eczacıbaşı Dynavit B, VakıfBank C, Fenerbahçe Medicana da D Grubu'nda yer aldı.​​​​​​​ Erkeklerde ise Fenerbahçe Medicana B, Halkbank da D Grubu’nda mücadele edecek.

• Kadınlar B Grubu: Eczacıbaşı Dynavit, Levallois Paris Saint Cloud (Fransa), SSC Palmberg Schwerin (Almanya), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım

• Kadınlar C Grubu: Vero Volley Milano (İtalya), VakıfBank, Calcit Kamnik (Slovenya), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım

• Kadınlar D Grubu: Fenerbahçe Medicana, Neptunes Nantes (Fransa), Vasas Obuda Budapest (Macaristan), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım

• Erkekler B Grubu: Vero Volley Monza (İtalya), Helios Grizzlys Giesen (Almanya), Fenerbahçe Medicana, Ön Eleme Turundan Gelecek Takım

• Erkekler D Grubu: Sir Sicoma Monini (İtalya), Halkbank, Saint Nazaire VB Atlantique (Fransa), Jihostroj CESKE (Çekya)

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