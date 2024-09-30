Cevabı yurttaşlar verecek

Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘ahmak’ davasına ilişkin "22 yıl önce Erdoğan’ın siyasi yasağına ‘hayır’ diyerek iktidara taşıyan demokrasi aşığı bu millet, kendisine yaşatılan mağduriyeti İmamoğlu’na yaşatmak isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da aynı karşılığı verecektir" ifadesini kullandı.

Erdoğan Toprak, hazırladığı haftalık değerlendirme raporunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Demokrasi tramvay gibidir. İstediğin istasyonda biner, istediğin istasyona varınca da inersin" sözlerine atıfta bulunarak, şunları kaydetti:

"Demokrasiyi menzile vardığında inilecek bir tramvay olarak gören Erdoğan 2007, 2010, 2017’deki anayasa değişikliği referandumlarıyla otokrat iktidarını pekiştirecek, yargıyı siyasi kontrolüne alacak adımlar attı. Şimdi iktidarı kaybetme korkusuyla, yargı üzerindeki vesayet kurup siyasi rakiplerini cezalandırma çabasında. Yıllarca mağduriyet malzemesi yaptığı siyaset yasağını şimdi kendisine İstanbul’da üç seçim hezimeti yaşatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşı siyasi silaha dönüştürmek istiyor. Hakimi değiştirilen Asliye Ceza Mahkemesinin ardından Bölge Adliye Mahkemesi eliyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için ‘ahmak’ sözcüğü bahanesiyle siyasi yasak isteniyor. Öncelikle hukuk ve adaletin gereği olarak beklenen; yargının siyasi vesayete karşı anayasa hükmü olan bağımsızlık ve tarafsızlıkla bu siyasi yasak ve hapis talebini reddetmesidir.”