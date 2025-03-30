Cevahir önündeki protesto: “Zıplamayan Tayyip’tir” sloganı gözaltı gerekçesi oldu!

İstanbul’da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik protestolar sürerken 27 Mart'ta Şişli'de bulunan Cevahir AVM önünde 100'den fazla genç gözaltına alınmıştı.

Çoğunluğunu 2000'lerden sonra doğan gençlerin oluşturduğu gençlerin gözaltı süresi 1 gün daha uzatılmıştı.

Darp edilerek gözaltına alınan öğrenciler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü'nün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği tahlikat evrakına göre öğrencilerin attığı ancak küfür veya hakaret içermeyen sloganlar gözaltı gerekçesi yapıldı.

Evraka göre gözaltına alınan gençlere hem 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet

suçlamasıyla hem de 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla işlem yapılması yönünde talimat verildi.

Yapılan görüntü tespitlerindeki incelemeler sonucunda suçlamaya konu olan eylemler 'yüzünü gizleme', 'Diktatör Erdoğan' ve 'Zıpla, zıpla, Zıplamayan Tayyip'tir' gibi sloganlar atmak olarak sıralandı.

Cevahir AVM önündeki eylemde gözaltına alınan gençlerden 5'i tutuklanırken 27 kişiye ev hapsi cezası verilmiş, 88 kişiye ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.