Cevahir’in ışığı 55 yıldır sönmedi

68’ kuşağı ve Türkiye devrimci hareketi önderlerinden Hüseyin Cevahir 55 yıl önce bugün deniz binbaşı Cihangir Erdeniz tarafından vurularak öldürüldü. İstanbul Maltepe’deki bir evde Mahir Çayan’la üç gün süren kuşatmada kalan Hüseyin Cevahir, 1 Haziran sabahı katledildi. Cevahir evden ölü olarak çıkartıldığında vücudunda 25 kurşun vardı. Mahir Çayan ise yaralı olarak yakalandı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde sosyalist hareketle tanışan Dersim doğumlu Cevahir, Dev-Genç ve THKP-C’nin oluşum süreçlerinde Mahir Çayan ile birlikte öncü rol oynamıştı. Yükseköğrenim için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne giren Cevahir, sosyalist hareket içerisinde yer aldı, SBF Fikir Kulübü’ne katıldı. Cevahir, Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun Dev-Genç’e dönüşüm sürecinde Mahir Çayan ile birlikte hareket etti. THKP-C’nin oluşumunda yer aldı. Cevahir,

Mahir Çayan ile birlikte Ankara’dan İstanbul’a geçerek burada eylemlerine devam etti. 29 Mayıs 1971’de İstanbul-Maltepe’de Çayan ile birlikte saklandıkları evde kuşatıldılar. Çayan, Cevahir’in ardından yaptığı açıklamada, şöyle demişti: “Hüseyin’i ben zannıyla benim her zaman nöbet tuttuğum yerde öldürmüşler. Hüseyin’den 25 kurşun çıkmış. Bu bir cinayettir!” Cevahir, bugün yoldaşları tarafından anılacak.