Cevap ve Düzeltme

Haber sitemizde 03.12.2025 tarihinde yayınlanan “Sındırgı'daki milyonluk ihale, pazarlık usulüyle Erdoğan'ın hemşehrisine” başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde kullanılan fotoğraflar sehven eklenmiş olup; konu haber ile ilgi ve alakası bulunmamasına rağmen fotoğraflarına yer verilen Ak Parti Balıkesir Milletvekili Sayın Mustafa CANBEY’e yapılan hatadan ötürü özürlerimizi bildiririz.

***

T.C. Balıkesir 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 09/01/2026 tarih ve 2026/435 D. İş sayılı kararına karşı itirazımızın reddine dair T.C. Balıkesir 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 03.02.2026 tarih ve 2026/752 D. İş Sayılı kararı gereğince yayınladığımız Düzeltme ve Cevap'tır.