Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarından "Şakir Paşa Ailesi" dizisine tepki

Edebiyatçı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları, NOW TV'de yayınlanan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada dizinin yapımcılarının aileyle iletişime geçilmediği belirtildi.

"Hem ailemiz hem de dedemiz Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın manevi mirası açısından son derece hassas bir konudur" denilen açıklamada hukuki sürecin takip edildiği belirtildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bizler, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın (Halikarnas Balıkçısı) torunları olan Cem Noonan, Ceyhan Aliye Noonan Han, Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Murat Önce, Siren Ek, Sibel Kabaağaçlı ve Ömer Derya Kabaağaçlı olarak, 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi hakkında bir açıklama yapma gereği duyduk.

Söz konusu dizinin yapımcısı, bizlerden herhangi bir izin almamış ve konuyla ilgili bizimle iletişime geçen bir yetkili de olmamıştır. Bu durum hem ailemiz hem de dedemiz Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın manevi mirası açısından son derece hassas bir konudur. Hukuki süreci avukatımız Aydın Kurban ile titizlikle takip etmekteyiz.

Gerek basında gerek sosyal medyada, dizinin yapımcısının bizden izin alıp almadığına dair çok sayıda soru ile karşılaşıyoruz. Bu nedenle, dedemizin kıymetli okurlarına yönelik bu kısa açıklamayı paylaşmayı bir borç biliriz. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."