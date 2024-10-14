Cevdet Akçay'dan "sıkı para politikası" mesajı: Başka yolu yok

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, aylık enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düşüş eğilimine girene kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini söyledi.

The Economist dergisinde yayımlanan "Türkiye'nin enflasyonla olan uzun zorlu mücadelesi" başlıklı makalede Akçay'ın da görüşleri yer aldı.

Akçay, "Aylık enflasyon sürdürülebilir bir şekilde düşüş eğilimine girene kadar sıkı para politikasını sürdüreceğiz, başka yolu yok” dedi.

TL'deki değer kaybının fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağını belirten Akçay, "Rekabet avantajı elde etmek için zayıf TL çıkmaz bir yol. Enflasyonu kontrol altına almak için para politikasını sıkı tutuyoruz, bu da TL'de reel olarak daha fazla değerlenmeye yol açabilir" diye konuştu.

Akçay TL'deki reel değerlenmenin hedefleri değil uyguladıkları politikanın bir sonucu olduğunu da kaydetti.