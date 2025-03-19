Cevdet Konak yargılanıyor

Haber Merkezi

Yerine kayyum atanan Dersim Belediyesi Belediye Eş Başkanı Cevdet Konak’a yerel seçim çalışmalarında yaptığı konuşmalar nedeniyle açılan dava Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

‘Örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla görülen üçüncü duruşmaya Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ve EMEP Dersim İl Örgütü, DEM Parti Dersim İl Örgütü ve Evrensel Gazetesi yazarı Fatih Polat da katıldı. Savcının, Konak’ın Dersim Belediyesi’ne kayyım atandıktan sonra yaptığı konuşmayla ilgili açılan soruşturma dosyasının akıbetinin sorulması talebine karşılık, mahkeme dosyanın akıbetinin sorulmasına karar verdi. Ayrıca, Konak’ın duruşmalardan bağışık tutulmasına da karar vererek, dava 13 Mayıs 2025 tarihine ertelendi.