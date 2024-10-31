Cevdet Kudret ödülü Pirselimoğlu’na gitti

Kültür Sanat Servisi

Yazar, yönetmen ve senarist Tayfun Pirselimoğlu, ‘Cerrah’ adlı romanı ile 2024 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’ne değer görüldü.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve TÜYAP işbirliğinde yürütülen Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü; şiir, roman, öykü, tiyatro, deneme, eleştiri ve inceleme alanlarında Türk edebiyatına önemli eserler kazandıran Cevdet Kudret’in anısını yaşatmak amacıyla, her yıl bu dallarda dönüşümlü olarak veriliyor.

Seçici kurul, "çağın akıl dışı durumlarını, kimlik bunalımlarını yenilikçi arayışlar ve görsel bir anlatı diliyle sunduğu" için Cerrah romanını ödüle değer buldu. Ödül töreni, 9 Kasım’da TÜYAP Kitap Fuarı’nda gerçekleştirilecek.