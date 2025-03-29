Cevdet Yılmaz, adalet talebiyle sokakları dolduran gençler hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklanmasına karşı meydanları doldurarak adalet talep eden gençlere Ahmed Arif'in sözleri ile seslendi.

Yılmaz, 19 Mart'ta İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklanmasına karşı sokakları dolduran gençlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, AKP'nin gençlere siyasi temsil ve katılım kanalları açtığını ve reformlar yaptığını, ekonomik ve sosyal politikalarda her zaman gençleri öncelikli gördüklerini savunnan Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın katılımcı bir anlayışa sahip olduğunu öne sürdü.

"AYKIRI FİKİRLERİ OLANLAR DAHİL"

Strateji belgelerini ve politikaları gençlerle birlikte, onların aktif katkıları ile şekillendirdikleirni iddia eden Yılmaz, "Bundan sonra da en aykırı fikirleri olanlar dahil, gençlerimizi dinlemeye , onlarla birlikte Türkiye Yüzyılını inşa etmeye kararlıyız" dedi.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerin siyasete katılımlarını sokak terörü ile karıştırmak, gençlere de demokrasiye de büyük haksızlık olur. Gençlerimiz ve ülkemiz için daha güzel yarınlar meşru alanın dışına çıkılarak kurulamaz. Kamu düzenini bozanlar, ekonomimizi hedef alanlar, kaos ortamı arayışında olanlar, herkesten çok çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği ile oynamaktadırlar."

Şair Ahmed Arif’in sözleriyle gençlere seslenen Yılmaz, "Bunlar, Engerekler ve çıyanlardır, Bunlar, Aşımıza, ekmeğimize Göz koyanlardır, Tanı bunları, Tanı da büyü...” Her kim gençlerimizi meşru olanın dışına, suça ve kamu düzenini bozmaya çağırıyorsa, gençlerin ve ülkemizin geleceğini karartmaya çalışıyordur" dedi.

Yılmaz, son olarak aileleri işaret ederek "Aileler çocuklarına, gençler birbirlerine sahip çıktığı sürece, gençlerimizi bu tuzağa çekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır" sözlerine yer verdi.