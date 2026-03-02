Cevdet Yılmaz'dan ekonomi açıklaması: "Kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda"

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin yaratabileceği etkilere karşı "Kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda" dedi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat sabahı İran'a yönelik başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemeleri devam ediyor.

Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkisinin sert olması beklenirken Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında Türkiye'nin makroekonomik temellerinin "sağlam" olduğunu ifade eden Yılmaz, "Ekonomimiz bundan önce de yaşanan bir çok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti" dedi.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir."