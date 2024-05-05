Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: 20 puanlık bir düşüş bekliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaz aylarında enflasyonda ivme kaybı yaşanacağını belirtti ve "Yıllık bazda rakamların zirve yapacağı ay, mayıs enflasyonu" dedi. "Enflasyon ne kadar düşer?" sorusu üzerine Yılmaz, "20 puanlık bir düşüş bekliyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonda 20 puanlık bir düşüş beklediğini söyledi.

Cevdet Yılmaz, Kanal 7'de canlı yayımlanan Başkent Kulisi programında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinin sorulması üzerine Yılmaz, görüşmeyi çok olumlu değerlendirdiğini vurguladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Türkiye'nin seçimsiz bir döneme girdiğini, bu dönemin ülke için tarihi bir fırsat olduğunu ifade eden Yılmaz, bu sürecin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"SİYASİ DİYALOĞUN ARTMASI SON DERECE FAYDALI"

Siyaset alanında rekabetçi işbirliğine ihtiyaç bulunduğunu belirten Yılmaz, "Hem rekabet edeceksiniz hem de ülkenin geleceği adına işbirliği yapacaksınız ortak menfaatlerimiz ve milletin beklentileri için. Yeni anayasa tartışmalarından tutun ekonomik reformlara, sosyal konulara varıncaya kadar bir çok alanda iktidarıyla muhalefetiyle yapmamız gerekenler var. Dış politikada çok önemli gündemlerimiz var. Bütün bu konularda siyasi kutuplaşmanın azalması, siyasi diyaloğun artması son derece faydalı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu zaten 'Türkiye'nin ihtiyacı' şeklinde ifade etti" diye konuştu.

"Görüşmelerin arkası gelir mi?" sorusuna Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız da iadeiziyarette bulunacağını ifade etti. Bu diyaloğun devam etmesinde büyük fayda var. Ama bu rekabetin ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor, mutlaka siyasi rekabet de devam edecektir" yanıtını verdi.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyon ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Yaz aylarında enflasyonda ivme kaybı yaşanacağını belirten ve "Yıllık bazda rakamların zirve yapacağı ay, mayıs enflasyonu" diyen Yılmaz, sonraki dört ayda hızlı bir düşüşün olacağını kaydetti.

"Ne kadar düşer?" sorusu üzerine Yılmaz, "20 puanlık bir düşüş bekliyorum." ifadesini kullandı.

Düşüşün esas etkisinin program olduğunu aktaran Yılmaz, "Aylık bazda ciddi düşüşler göreceğiz sonra da yıllık düşüşleri göreceğiz" dedi.

Yılmaz, enflasyonun gelecek yıl daha da düşeceğini, 2026 yılında ise tek haneye ulaşılacağını iddia etti.