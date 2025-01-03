Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikalarla enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyi hızlandırarak, dezenflasyon sürecini daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından Aralık 2024 dönemi enflasyon verilerini değerlendirdi.

Programa duyulan güven neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ettiklerini belirten Yılmaz, tüketici fiyatlarındaki aylık yükselişin aralık ayında yüzde 1,03 olarak gerçekleştiğini anımsattı.

Yılmaz, "Dezenflasyon sürecini başlattığımız 2024 yılı haziran ayından itibaren ise yıllık enflasyondaki düşüş 31,1 puana ulaşmıştır. Geriye dönük fiyatlamanın yüksek olduğu hizmet enflasyonundaki iyileşme son çeyrekte belirginleşmiştir. Enflasyonun ana eğilimindeki düşüş aralık ayında sürmüştür" değerlendirmesinde bulundu.

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Yılmaz, "Yurt içi üretici fiyatlarındaki aylık yükseliş aralık ayında yüzde 0,4 olarak gerçekleşerek, üretici fiyatlarının yıllık enflasyonu, dezenflasyon sürecini başlattığımız dönemden bu yana 29,2 puan ve geçen yıla göre 15,7 puan azalarak 2024 yıl sonunda yüzde 28,5 seviyesine gerilemiştir" ifadelerini kullandı.

Programımıza duyulan güven neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz.



Tüketici fiyatlarındaki aylık yükseliş aralık ayında yüzde 1,03 olarak gerçekleşmiştir. Uyguladığımız politikalar sayesinde 2024 yıl sonu enflasyonu geçen yıla göre 20,4 puan azalarak… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) January 3, 2025

Yurt içi üretici fiyatlarındaki ılımlı seyrin, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet yönlü baskıyı hafifleterek, temel mallardaki fiyat artışlarını önemli ölçüde zayıflatmaya devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: