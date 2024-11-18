Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması: Tabii bir anda olmuyor bu işler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Denizli programı kapsamında Valiliği ziyaret etti.

Ziyaretin ardından AKP İl Başkanlığı'na geçen Yılmaz, burada partililere seslendi.

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Birçok risk göstergesini aşağıya düşürdük. Türkiye'nin kredi notu artmaya başladı. Çok daha istikrarlı bir zemin oluştu" dedi.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Enflasyon ile ilgili "Bu zemin üzerinde başlayan bir düşüş süreci var enflasyonda" yorumunu yapan Yılmaz, "Tabii bir anda olmuyor bu işler, bir süreç meselesi. Gelecek sene bu zamanlar enflasyondan artık fazla konuşmayacağız inşallah. Yine mücadeleye devam edeceğiz ama gündemimizde giderek daha geri sıralara itilecek" diye konuştu.

"Bundan da hiç kuşkunuz olmasın. Buna yönelik her türlü tedbiri hayata geçiriyoruz" diyen Yılmaz, şunları kaydetti: "Ve bir süre sonra, orta vadedeyse tek haneli enflasyona yeniden döneceğiz. Bu konuda kararlıyız, politikalarımızı hayata geçiriyoruz ve sonuç almaya da başladık. Bundan 4 ay önce yüzde 75,5 olan enflasyon en son 48,5'lara kadar düştü. Giderek önümüzdeki sene daha düşük seviyelere doğru gideceğiz. Bir süre sonra da artık daha istikrarlı bir ortamda büyümeye ve refah artışına devam edeceğiz."