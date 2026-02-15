Cevdet Yılmaz'dan Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanal 7'de katıldığı Başkent Kulisi programında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Süreç sürecinde gelinen aşamayla ilgili soru üzerine Yılmaz, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Türkiye Yüzyılı, huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olacak' vizyonu bu işin zeminini oluşturuyor. Bu zeminde Sayın Devlet Bahçeli'nin ezber bozan çıkışları, ardından örgütün kurucusunun örgüte, 'kendinizi feshedin' çağrısı ve örgütün bunu kabul etmesi çok önemli adımlar, aşamalardı. Şimdi geldiğimiz noktada Meclis'te bir komisyon var. Bir grup dışında bütün Meclis'te grubu olan partilerin ve grubu olmayan bazı partilerin de dahil olduğu geniş tabanlı bir komisyon. Partiler bir araya geldiler. Ortak akılla tartışarak, konuşarak, ilgili tüm tarafları dinleyerek süreci belli bir aşamaya getirdiler. Yakın bir gelecekte de muhtemelen bir rapor çıkacak. Partilerin raporları çıktı biliyorsunuz. Şimdi o raporlardan bir ortak rapor çıkarılmış olacak. Bir sonraki aşama ise bu ortak rapor çerçevesindeki adımlar. Adımları atarken, tabii burada kritik olan örgüt 'kendimi feshettim' dedi ama bunun sahadaki teyidi önemli. Sahadaki gelişmelerin bir mekanizmayla teyit edilmesi, izlenmesi ve bu çerçevede de yine Meclisimizin yasalarla bu 'Terörsüz Türkiye'yi gerçekliğe dönüştürmesi."

ERDOĞAN-İMRALI HEYETİ GÖRÜŞMESİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti arasındaki görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız da başından itibaren süreci takip ediyor. DEM Parti heyetleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Son görüşmeyi de ivmelenmeye işaret eden bir görüşme diye yorumlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin sürece etkisine ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'deki süreci olumlu etkilediğini ifade edebiliriz. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' sürecini olumlu etkilendirdiğini, ivmelendirici bir etki yaptığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki dönem Suriye'de bütün unsurları kapsayan istikrarın güçlenmesiyle Türkiye'de de daha olumlu bir atmosfer oluşacaktır. Dolayısıyla ben bunu olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Türkiye'deki süreç açısından da olumlu bir gelişme."

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Enflasyon ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "2026'da finansal perspektif çok daha olumlu. Enflasyon düşmeye devam edecek. Dezenflasyon süreci devam edecek. Faiz indirim döngüsüne zaten girdi Türkiye. Dolayısıyla oradaki eğilimin devam ettiğini göreceğiz. Aylık bazda konuşmuyorum, genel istikametten bahsediyorum. Daha düşük enflasyon, daha düşük faize doğru bir istikamet. Dolayısıyla genel finansal koşullar iyileşecek. Bir taraftan da genel iyileşme süreci devam ederken selektif politikalarla da hassas gördüğümüz kesimleri veya işte sıkıntılar yaşadığını gördüğümüz sektörleri destekliyoruz" diye konuştu.