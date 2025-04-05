Cevdet Yılmaz'dan 'Mahir Polat' açıklaması: Adli Tıp Kurumu'na işaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iktidara yakınlığıyla bilinen CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.

Cevdet Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'terör' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumunu ve yaşanan süreci değerlendirdi.

"Suç ne olursa olsun, bir kişinin hukuk önündeki konumu ne olursa olsun, devlete, kurumlarına düşen insanların hayatını, sağlığını korumaktır" diyen Yılmaz, Polat'ın hastaneye sevk edildiğini, büyük bir tıbbi müdahale gerçekleştirildiğini anlattı.

Yılmaz, ardından bu şikayetlerin sürdüğü ifade edildiği için tekrar Adli Tıp Kurumuna müracaatın söz konusu olduğunu belirterek, "Dolayısıyla 'Adli Tıp'a gidecektir' diye düşünüyorum. Adli Tıp, sağlıkçılar ne karar verirlerse o yönde de işlem yapılacaktır. İşlediği suç ne olursa olsun, hapishanelerde olanlar devletimize emanettir" ifadelerini kullandı.

ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLECEK

Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkmıştı.

Kurul, Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini kararlaştırmıştı.

Polat'ın ilerleyen günlerde Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyor.

TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ EDİLDİ

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Polat'ın tutukluluğuna itiraz etti.

Polat'ın güncel sağlık durumunun kötüye gitmesinin ve cezaevi koşullarında bulunmasının sağlığına zarar verdiği, yaşam hakkı üzerinde ağır ve yakın bir tehlikeyi gündeme getirdiği kaydedilen dilekçede, Polat'ın tıbbi tedavi alma ve sağlığını koruma imkanını engellemeyecek adli kontrol tedbirleri doğrultusunda tahliyesine karar verilmesi talep edildi.

ANJİYO YAPILMIŞTI

Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı.

Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Polat'ın avukatı Erkam Erdem, dün yaptığı açıklamada, "Hipertansiyon kalp, beyin ve böbrekler üzerinde daimi olarak harabiyete neden oluyor. Kalp krizi ve beyin kanaması riskini ciddi şekilde gündeme getiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Mahir Polat, 21 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda, 4 sene içinde üçüncü kez anjiyo olduğunu açıklamıştı.

3 anjiyo sonucu kalbine 6 stent takıldığını aktaran Polat, 2 damarındaki tıkanmayı takip etmek zorunda olduğunu kaydetmişti.