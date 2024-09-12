Cevdet Yılmaz'dan Narin Güran soruşturmasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin konuşan Yılmaz, "Faillerin hak ettikleri en ağır cezayı görmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Yılmaz, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Böyle hadiselerin bir daha yaşanmaması adına bu adli süreçte sorgulamalar sonucunda adaletin tecelli etmesi bu noktada hepimizin dikkatle takip etmesi gereken süreç. Milletimizin başı sağolsun. Fedakarca çalışan herkese de teşekkür ediyorum. Çok yönlü olarak bakılması gerekiyor bu hadiselerde. Siyasete düşen çok şey var. Faillerin hak ettikleri en ağır cezayı görmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Cumhurbaşkanı'mız konunun bizzat takipçisi."

Sabah saatlerinde Narin Güran cinayetiyle ilgili 22 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

Jandarma sorgusunun ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 22 kişinin isimleri şöyle:

Narin’in babası Arif Güran (44), annesi Yüksel Güran (44), ağabeyi E.G. (18), amcaları Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23), amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş., Salim Güran'ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K. (23)