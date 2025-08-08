Cevdet Yılmaz'dan sahte diploma açıklaması: "Manipülasyonların bir parçası"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sahte diploma soruşturmasının "manipülasyonların bir parçası olarak kullanılmak istendiğini" söyledi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yardımcısı Cevdte Yılmaz, "e-imzalar ve sahte diplomalar" ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sahte diplome ve e-imza ile ilgili ortaya çıkan skandalların "devletin idari ve adli makamlarını, kurumları sistematik yıpratma gayreti" olduğunu savundu.

Yaşananların "manipülasyonların bir parçası olarak kullanılmak istendiğini" öne süren Yılmaz, "Görevini yaparak suçluları yargı önüne çıkaran kurumları desteklemek yerine, bu kurumları zaaf içindeymiş gibi göstererek demokratik siyaseti ve hukuku yıpratma; vatandaşta devlete karşı güvensizlik duygusu oluşturma peşindeler" dedi.

Ortaya çıkan bilgilerin kaynağının şüpheli olduğunu savunan Yılmaz, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Saygıyla karşıladığımız eleştirel yorumların ötesine geçen bu manipülatif girişimlere karşı, iktidarı ve muhalefetiyle demokratik siyaset kurumunu ve hukuk devletini savunan herkes uyanık olmalıdır. Uzun soluklu demokratik siyaset tecrübesi ve engin basiretiyle milletimiz, kaynağı şüpheli bu manipülasyonlara prim vermez. Spekülatif iddialara karşı en emin yol, yetkili kişi ve kurumlarımızın açıklamalarını esas almaktır. Suçları önleme ve suçluları adalete teslim etme iradesi, ayrım gözetmeksizin kararlılıkla devam edecektir."