Cevdet Yılmaz, dış ticaret verilerini değerlendirdi: Büyüme hedefimizi OVP'de korumaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, mal ve hizmet ihracatındaki artışların cari açığı ve dövize olan ihtiyacı düşürdüğünü belirterek "Siyasi ve makroekonomik istikrar ve güven ortamında ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme hedefimizi eylül ayında güncelleyeceğimiz OVP'de korumaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mal ve hizmet ihracatındaki artışların, cari açığı ve dövize olan ihtiyacı düşürerek, rezerv birikimine, finansal istikrara ve dezenflasyon sürecine katkı sunduğunu belirtti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

İhracatın Temmuz 2024'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak, 22,5 milyar dolar olduğuna işaret eden Yılmaz, "İhracatımızın yıllıklandırılmış (geçmiş 12 aylık) değeri temmuz ayında 261,5 milyar dolara yükseldi. OVP'de 2024 yıl sonu hedefimiz 267 milyar dolar" dedi.

OVP yıl sonu hedefinin 60 milyar dolar olduğunu belirten Yılmaz, "Turizm gelirlerimiz de ilk 6 ayda 23,7 milyar dolarla rekor seviyesindedir. OVP yıl sonu hedefimiz 60 milyar dolar. Mal ve hizmet ihracatındaki bu artışlar cari açığı ve dövize olan ihtiyacı düşürerek, rezerv birikimine, finansal istikrara ve dezenflasyon sürecine katkı sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "Siyasi ve makroekonomik istikrar ve güven ortamında ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme hedefimizi eylül ayında güncelleyeceğimiz OVP'de korumaya devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.

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Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bültenini dün yayımladı.Yayımlanan verilere göre, ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22 milyar 512 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 7,9 gerileyerek 29 milyar 747 milyon dolara geriledi.